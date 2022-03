PSG : Ça coûterait combien de recruter Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ?

Il n’y pas (seulement) que sur les terrains de football, qu’Aurélien Tchouaméni a la classe.

Après une excellente saison, terminée à la 3e place du classement, l’AS Monaco déçoit en 2021-2022. Les Monégasques, statistiquement toujours dans la course pour l’Europe, sont distancés par des concurrents comme l’OM ou le Stade Rennais. L’ASM pourrait perdre un de ses leaders, lors du mercato estival qui approche à grands pas. Aurélien Tchouaméni, titulaire indiscutable de l’équipe de Philippe Clément, intéresse des cadors du football européen. D’après Foot Mercato, le PSG figure parmi les prétendants.

La progression du joueur de l’ASM est fulgurante

Aurélien Tchouaméni est arrivé en Principauté, en fin de mercato hivernal 2020. Les Monégasques ont dépensé 20 M€ pour l’arracher de son club formateur, le FCGB. Depuis, le milieu de terrain est devenu une référence à son poste en Ligue 1, comme partout en Europe. Cela se reflète sur sa valeur marchande, qui a doublé depuis son arrivée à Monaco. En 2022, il est évalué entre 30 et 40 millions d’euros, d’après l’Observatoire du football (CIES). Des estimations qui correspondent à celle du portail web allemand Transfermarkt, à 40 millions d’euros. Des sommes moindres aux 50 M€ que les Rouge et Blanc demanderaient selon Foot Mercato.

🚨Info : Aurélien Tchouameni 🇫🇷

a été approché par de nombreux clubs au cours des dernières semaines. • #Liverpool, le #PSG ou encore le Real Madrid en font partie.https://t.co/C1QR9LiL9J — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 19, 2022

Aurélien Tchouaméni est pisté par des grands clubs, dont le PSG

Le numéro 8 monégasque, qui émargerait aux environs de 660 000 euros brut annuels, possède un contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, avec son talent et son niveau de jeu, il n’est pas sûr qu’il reste en Principauté, si l’ASM ne parvient pas à se qualifier pour une compétition européenne. Le PSG, qui présente un vestiaire bien plus coûteux, est annoncé intéressé par le joueur de 22 ans, mais il n’est pas le seul. Le Real Madrid, Liverpool et Chelsea suivent également l’international français. Une vente qui arrangerait les Girondins de Bordeaux. D’après Santi Aouna, son club formateur a inclus un pourcentage de 20% sur la plus value de la vente du milieu de terrain.