PSG : Ça coûterait combien de recruter Romain Faivre (SB29) ?

Romain Faivre admet des contacts avec le Paris Saint-Germain.

Le PSG possède 11 points d’avance sur son dauphin en championnat et est qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Sur le papier, le club semble serein. Sur le terrain, l’histoire est différente. L’ogre parisien peine à convaincre et doit s’en remettre (trop) souvent à Kylian Mbappé pour débloquer la situation. C’est tout ce qu’il faut pour que Paris apparaisse dans les rumeurs de mercato. Romain Faivre, le milieu du SB29, a confirmé avoir eu des “contacts” avec la direction du PSG concernant un possible transfert.

Un joueur en forme pour le PSG

Arrivé à Brest en été 2020, Romain Faivre a impressionné lors de sa première année au Stade Brestois. A tel point que le Milan AC a proposé 12 millions d’euros pour le recruter. Alors que le transfert était en bonne voie, les négociations ont capoté et le gaucher a dû rester en France. Après une première partie de saison de qualité, le joueur est aujourd’hui estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt et, entre 20 et 30 millions, par l’Observatoire du football (CIES).

Romain Faivre et Paris, un intérêt mutuel

Le joueur de 23 ans a un contrat jusqu’en juin 2025 et émarge à 45 000 brut mensuels. Un salaire qui serait amené à augmenter en cas de transfert au Paris Saint-Germain. Tandis que partir ne déplairait pas au milieu brestois. « Jouer pour le PSG ? C’est un rêve, c’est ma ville, il y a ma famille et mes amis là-bas. » a-t-il confié aux micros de Canal +, le 15 janvier, à l’aube du match opposant sa formation au PSG. Le numéro 21 des Ty’Zefs ne cache donc pas son envie de changer d’air pour un club plus prestigieux.