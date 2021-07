PSG : Cadeau à 120 000€ de Sergio Ramos pour son transfert à Paris

Une nouvelle montre de luxe pour Sergio Ramos, fraîchement débarqué au PSG.

Sergio Ramos a changé de vie, en quittant Madrid et son Real qu’il a marque de son empreinte, pour Paris et le PSG, avec lequel il a signé deux ans jusqu’en 2023, contre un salaire supérieur au million d’euros brut mensuels. Ça méritait bien, pour le défenseur espagnol, un cadeau personnel. Selon la presse espagnole, matérialisé sous la forme d’une nouvelle montre de luxe.

Une nouvelle montre pour le transfuge du PSG

Le journal Esquire, et les médias sportifs espagnols en relai (AS, Mundo Deportivo et Sport), évoquent l’achat d’une Patek Philippe Nautilus Perpetual, « un classique » dans le monde des garde-temps de luxe. Elle est proposée par son constructeur au prix approximatif de 120 000 euros, mais sur le marché des spécialistes, elle se revend au double de ce prix.

Un prix qui peut doubler sur les marchés spécialisés

Véritable concentré de technologie et de matériaux nobles (boîtier et bracelet son en or gris, 18 carats). Elle est étanche jusqu’à 60 mètres et elle est assez robuste pour supporter l’intensité de l’entraînement d’un footballeur professionnel. Bien que ce ne soit pas là, l’usage le plus recommandé.