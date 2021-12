PSG : Cadeau à 300 000€ de Mauro Icardi à Wanda Nara

Wanda Nara a été gâtée par Mauro Icardi, pour ce Noël.

Tout semble aller mieux pour le couple Mauro Icardi/Wanda Nara, après un automne tumultueux qui a vu la seconde quitter l’attaquant du PSG. Avant que les deux tourtereaux ne se retrouvent. Et qu’ils passent, complices, ce Noël ensemble. Un moment propice pour effacer les rancoeurs et Mauro Icardi, pour ces fêtes a offert à sa moitié, un sac à main, ainsi qu’ils l’ont partagé en story sur les réseaux .

Un Noël sur fond d’apaisement chez l’attaquant du PSG

Mais pas n’importe lequel, il s’agit du modèle Himalaya Berkin 30 signé de la maison Hermès. Soit le sac le plus cher du monde dans sa catégorie. Il s’appelle Birkin, du nom de l’actrice franco-britannique, Jane Birkin qui est sa source d’inspiration. Et trente, comme sa taille, en centimètres. Depuis 1984 c’est le must de la marque Hermès qui n’en produit qu’une à deux pièces chaque année.

Le sac Himalaya Birkin 30 considéré comme le plus cher du monde

Ce sac est en peau de crocodile du nil, or blanc 18 carats et serti de 205 diamants. Il se vend à au moins 300 000 euros. Wanda Nara a découvert le sien sous son sapin de Noël, mais ça n’est visiblement pas son premier, puisqu’on l’a déjà vu s’afficher avec un même modèle, à l’image sur son compte Instagram où elle est particulièrement active. « Merci Père-Noël, j’ai été et resterai gentille », a notamment commenté l’épouse du buteur argentin du PSG, sur sa page Instagram.