PSG : Ce ballon en cristaux pour l’arrivée de Messi à Paris

Le transfert de Lionel Messi a donné des envies à l’artiste Mr Bling.

Des dizaines de milliers de cristaux swarovski, c’est le nombre qu’il faut à Mr bling, pour réaliser cette pièce unique, produite dans la foulée du transfert de Lionel Messi au PSG. En attendant peut-être un septième Ballon d’or la Pulga sera symbolisé par cette sphère, que l’artiste colombien devrait à terme lui remettre.

Messi au PSG salué par Mr Bling

C’est que Messi est un bon sujet d’inspiration, mais surtout de business, pour celui qui porte le pseudonyme de Mr Bling. Tel qu’il le rapportait à The Sun, en 2020, il a offert sept ans plus tôt au footballeur argentin de passage à Medellin, un portrait de lui sur la base de 150 000 cristaux swarovski. « Il n’a rien payé pour cela », confiait l’artiste au média britannique, « mais avec internet et le partage en ligne, on estime à 50 millions de dollars, la visibilité », au bénéfice de l’artiste.

Une réalisation en plus pour la Pulga

Depuis, il s’est fait une réputation et un carnet d’adresse XXL. Cristiano Ronaldo, mais aussi au PSG, Neymar pour son portrait ou Mbappé qui a reçu son ballon, ont eux aussi collaboré avec lui. Pour Lionel Messi, c’est un autre ballon, en phase avec son actualité, car Mr Bling en avait déjà réalisé un pour lui, du temps où il était à Barcelone. Sans oublier bien sûr son portrait. Le prix de son travail n’est pas connu, mais il approcherait, plus ou moins une valeur de 100 000 euros. C’est, pour Lionel Messi, l’équivalent d’un jour de travail, avec son nouveau contrat record pour la France, signé avec le club de la capitale.