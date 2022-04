PSG : Ce que coûtent les joueurs du PSG à la minute passée sur le terrain

L’investissement sur les joueurs n’est pas le même pour tous, parce que tous n’ont pas le même rendement sous le maillot du PSG.

Au bout du compte, les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes du début de saison, elles-mêmes fixées par l’investissement du board, dans la quête des objectifs fixés. Le PSG ne gagnera « que » le championnat de France de Ligue 1, mais il visait a minima un doublé national, mais surtout de s’illustrer en Ligue des champions, après laquelle il court, depuis l’arrivée de QSI dans l’actionnariat.

Kurzawa la minute de jeu la plus chère au PSG

L’échec est bien sûr collectif, mais dans la masse des joueurs, certaines individualités ressortent comme convaincantes. Ou inversement, en tant qu’échecs. Cuisant, pour ce qui relève du latéral Layvin Kurzawa, sorte de boulet au pied de sa direction. L’ex-Monégasque gagne près de 6 millions d’euros brut annuels, depuis qu’il a été prolongé en 2020, jusqu’en 2024. Cette saison 2021-2022, il n’a disputé que neuf minutes de jeu, il a donc, selon nos mesures, le ratio temps de jeu/salaire, le plus cher du PSG. Et probablement de toute la Ligue 1, à 66 667 euros, la minute.

Couteux Sergio Ramos, mais précieux quand il joue

C’est presque 25 fois plus qu’un autre latéral, l’Allemand Thilo Kehrer, inversement le joueur le plus avantageux, dans ce registre précis. C’est également deux fois et demi le ratio de Neymar, le joueur le mieux payé de tout le championnat de France et près de trois fois environ, celui de l’Espagnol Sergio Ramos, pourtant épisodiquement opérationnel, en raison de blessures répétées dans, cet exercice sportif.

La minute d’Icardi presqu’aussi chère que celle de Mbappé

Si Neymar, nous l’avons dit, est le joueur le mieux payé de son collectif, Kylian Mabppé en est la pièce maîtresse. C’est une évidence de le dire, ça l’est plus encore avec le chiffre de son temps de jeu, au cumul de sa saison (toutes compétitions confondues) : 3 462 minutes et un ratio minutes totales cumulées et son salaire, à 7 695 euros, proche de celui de Mauro Icardi, pourtant plus de deux fois et demi, moins payé. Ce qui tend à démontrer qu’avec Mbappé cette saison, Paris en a eu pour son argent. Ce n’est pas vrai, pour tous dans son équipe.

Le coût des joueurs du PSG à la minute passée sur le terrain

Joueur Salaire en 2021-22 Temps de jeu Coût par minute Thilo Kehrer 4 920 000 € 1 813 2 713 € Presnel Kimpembe 9 000 000 € 3 185 2 826 € Idrissa Gueye 6 000 000 € 1 938 3 096 € Julian Draxler 3 600 000 € 861 4 181 €