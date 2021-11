PSG : Ce que l’AC Milan propose à Théo Hernandez pour le retenir

L’AC Milan tient à son latéral Théo Hernandez, face à l’intérêt du PSG.

Alors qu’il se murmure depuis un certain temps, l’intérêt du PSG à son égard ; information que relaie encore dernièrement, le site Calcio Mercato, Théo Hernandez pourrait rester à l’AC Milan. Le club lombard serait désireux de le conserver et en ce sens prêt à faire des efforts à l’attention du latéral français, en étendant son contrat.

L’AC Milan prêt à retenir Théo Hernandez en le prolongeant…

Thé Hernandez a signé cinq ans, en 2019, il est dans sa troisième saison contractuelle et gagne l’équivalent de 165 000 euros brut mensuels, moins les primes. La Gazzetta dello Sport croit savoir que l’AC Milan lui proposerait deux saisons en plus qu’il n’en a présentement, soit un contrat jusqu’en juin 2026. Et à cette occasion, son salaire serait augmenté à près du triple, à 490 000 euros brut mensuels.

… Mais la porte s’ouvre pour Franck Kessié au PSG

Comme Théo Hernandez, Ismael Bennacer et Rafael Leao seraient aussi sujet à prolongation, du côté du club milanais. en revanche, il semble entendu que le milieu de terrain, Franck Kessié, quittera libre le club cet été, au terme de son contrat. Là encore, il se dit avec une forme d’insistance, que Paris serait intéressé.