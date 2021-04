PSG : Ce que rapporte la demi-finale aux Parisiens

Le PSG disputera la demi-finale de la Ligue des champions

Qualifiés. Non sans mal, mais l’essentiel est atteint pour le PSG, battu à domicile par le Bayern (0-1), ce mercredi soir, après son succès initial en Bavière, (3-2). Paris verra les demi-finales pour la seconde saison consécutive, et cela avoir pour effet d’aider aussi le club financièrement, pour réduire les pertes générées par la Covid, à la faveur des primes distribuées par l’UEFA, dans le tournoi.

57,55 M€ de primes au PSG. Moins la décote de l’UEFA

Chronologiquement, Paris a gagné 26,05 millions d’euros de la phase de groupe, entre prime à la qualification et performances sportives. En plus, les 9,5 millions d’euros des huitièmes de finale et les 10 millions du quart de finale. Et encore, les 12 millions de la demi-finale, désormais validée. Au total, le club de la capitale a gagné 57,55 millions d’euros au jeux des résultats sportifs enregistrés. Moins la décote prévue par l’UEFA, pour faire face à la crise financière ; elle est de l’ordre de plus ou moins 3,5% à retrancher au résultat.

Une demi-finale qui vaut une centaine de millions d’euros cumulés

En plus, s’ajoute le bonus au coefficient, qui valorise les équipes les plus efficaces, sur les cinq dernières saisons. Le PSG disputant régulièrement les phases finales est bien classé. Ça lui vaut de gagner 28,8 millions d’euros supplémentaires. Le Paris Saint-Germain cumule donc, 86,35 millions d’euros, hors décote. Moins les revenus, enfin, de l’audiovisuel. Sachant qu’à l’inverse de la saison dernière qui a vu Lyon jouer de la concurrence, il est cette fois le seul club français qualifié dans la phase à éliminatoires, il n’aura donc pas à partager les droits de la télé. Le tout cumulé (primes à la performance, au coefficient et part marketpool), dépasse normalement, la centaine de millions d’euros pour Paris.