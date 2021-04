PSG : Ce que sera le maillot domicile parisien en 2022-23

Une première idée de ce que sera le maillot du PSG en 2022-23…

Le PSG pourrait porter de nouveau un maillot style « Hechter », lors de la saison 2022-23. Le site Footy Headlines, spécialiste des leaks, a déjà publié les premiers éléments, qui leur permettent de produire un visuel prédictif de la tunique. Depuis quelques années, la marque à la virgule, essaye le plus possible, de respecter les couleurs historiques du club de la capitale, sur le maillot domicile, de quoi ravir les supporters du Paris-Saint-Germain. Le 3e maillot, ou encore le fourth, sont plus adaptés aux folies visuelles, comme le rose électrique proposé cette saison.

🇫🇷👀 Nike PSG 22-23 Home Kit Design Leaked: https://t.co/lR42zF8yKE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 9, 2021

Une idée du maillot 2022-23 PSG

Ce n’est qu’un aperçu, mais les couleurs devraient être celle-ci, bleu en dominante avec du rouge et du blanc, qui sont celles du logo du Paris Saint-Germain. L’esprit de la bande verticale qui traverse le maillot dans sa moitié, tel que l’a imaginé le couturier Daniel Hechter, devrait perdurer. Néanmoins, cette fois-ci, le blanc devrait prendre le dessus au niveau du milieu, reléguant le rouge en second plan. Nike, pourrait aussi, retrouver sa place sur la tenue des hommes de Mauricio Pochettino. Pour rappel, c’est Jordan Brand, qui équipera les coéquipiers de Neymar la saison prochaine.

Le contrat avec Jordan prolongé

Il devrait y avoir une quatrième année de plus entre le PSG et Jordan brand, par la levée d’une option dans le contrat. Débuté en 2018 pour trois ans et une montant estimé à 200 millions d’euros au global, ce rapprochement du club champion de France et du groupe à l’effigie de Michael Jordan est un vrai succès commercial, pour les deux parties. Il a déjà donné lieu à de nombreuses collections, indépendantes ou associées aux cycles des collections de maillots, une première dans l’univers du football.