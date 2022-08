PSG: Ce que seront les notes des Parisiens sur FIFA 23 selon les leaks

Le PSG devrait compter certains des meilleurs joueurs, sur les notes données dans le jeu FIFA 23.

C’est annoncé, FIFA 23 sortira le 30 septembre prochain et trois jours avant pour les accès anticipés. Ce dernier opus estampillé FIFA (qui s’appellera EA Sports FC l’année prochaine) réserve quelques nouveautés avec, entre autres, un mode de jeu pour célébrer la Coupe du monde 2022 au Qatar et un changement de commentateurs pour les voix françaises. Coté terrain, le PSG sera, comme sur la précédente édition, l’une des meilleures équipes à jouer. Voici ce que seraient les notes des Parisiens cette année, selon les premiers leaks du web. Sans certitude formelle, donc.

Kylian Mbappé meilleure note du PSG et de FIFA 23

Il est ambassadeur du jeu et sera sur la jaquette de FIFA 23, comme pour les versions 21 et 22. Sauf grand chamboulement, Kylian Mbappé sera le joueur le mieux noté du PSG, avec une moyenne à 92, soit un point de plus que sur l’édition précédente où l’ex-monégasque était déjà le cauchemar des défenses. Il deviendra également le joueur le mieux évalué de toute la licence. Devant ses compères d’attaque à Paris, autrefois mieux notés.

Messi et Neymar reculent dans leur notation

Car les deux sud-américains ont vu leurs moyennes baisser, par rapport à FIFA 22. Lionel Messi recule de deux points et Neymar prend un -1 pour tomber à 90. Autre joueur parisien à perdre son rang: Sergio Ramos sera à 86 de général, contre 88 l’année passée. Avec seulement 13 matches disputés la saison dernière, il était certain que le défenseur espagnol allait régresser. Parmi les joueurs qui augmentent, le capitaine Marquinhos gagnera un point et passera à 88, tout comme la recrue Renato Sanches, qui grimpe à une moyenne de 81.

Ce que seraient les notes des joueurs du PSG sur FIFA 23

Mbappé 92

Messi 91

Neymar 90

Donnarumma 88

Marquinhos 88

Verratti 87

Ramos 86

Navas 86

Kimpembe 83

Renato Sanches 81