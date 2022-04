PSG : Ce qu’il gagnera de son titre en Ligue 1, cette saison 2021-22

Le PSG file vers un dixième titre de champion de France de Ligue 1.

Un dixième titre – record à égaler avec l’AS Saint-Etienne -, se profile en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. A ce stade déjà très avancée de la saison sportive 2021-2022, cela ne fait plus guère de doutes, tant l’avance du collectif francilien est confortable, sur la concurrence : 15 points sur les dauphins, avant le match de l’OM, en soirée. Le PSG avance vers le sacre, et le bonus de 46,09 millions d’euros, que lui promet la Ligue de football.

Le PSG peut prétendre au maximum de la répartition de la saison

C’est en effet la somme donnée, au début de l’exercice, par le journal L’Equipe (édition du 28 septembre 2021), dans le cas où le club de la capitale, terminerait premier dans chacune des cinq catégories qui servent à la répartition finale, des droits de l’audiovisuel. Sachant qu’une part fixe est commune aux vingt équipes, elle est de 6,17 millions d’euros.

26 M€ de moins possibles que n’en promettait précédemment le projet Médiapro

S’y ajoutent la licence club, à 4,11 millions, le classement sportif de la saison en cours, à 14,8 millions, celui sur les cinq ans révolus, payé 2,96 millions et plus, enfin, la part de la notoriété, à 18,05 millions, pour le club dominant ce critère. Ces 46,09 millions d’euros cumulés sont le maximum possible et seul le Paris SG peut l’espérer. Tel que le précisait le quotidien sportif en septembre, c’est 26 millions d’euros de moins, que ce que prévoyait initialement la réparation, sous l’ère Médiapro, pour feu sa chaîne, Téléfoot.