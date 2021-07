PSG : Ce smartphone perso et en or à Verratti pour sa victoire à l’Euro

Les vainqueurs de l’Euro recevront un smartphone en or, personnalisé. – @Idesigngold

Il en gardera une médaille symbolique et la coupe, en Italie, pendant au moins trois ans (puisque ce tournoi s’est joué en décalé d’un an). Pour autre souvenir de sa victoire à l’Euro de football, Marco Verratti aura bientôt ce smartphone, comme un rappel permanent à sa propre performance et celle de ses coéquipiers.

Un autre smartphone iconique pour Marco Verratti

L’appareil est de la marque à la Pomme. Le travail de personnalisation est celui de la société Idesigngold, spécialiste de la personnalisation de nos téléphones du quotidien. On connait la marque anglaise, parce qu’elle a déjà créée le même type de moment, avec les joueurs du Paris Saint-Germain, après leur titre de champion de France, en 2020.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗜𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 𝗚𝗢𝗟𝗗 (@idesigngold)

En or 24 carats et personnalisé pour chaque joueur

« Nous sommes ravis d’avoir créé des téléphones et étuis en or et personnalisés pour toute l’équipe italienne pour l’Euro », écrit la marque à ce sujet, sur les réseaux sociaux. Les smartphones sont tous semblables, avec le numéro des maillots des joueurs gravés en gros format, ainsi que les logos, de la Fédération italienne et de l’Euro.

Futur joueur du PSG, Donnarumma aussi, a le sien

Marco Verratti aura donc le sien, de même que Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien élu meilleur joueur de cet Euro. Il est en approche au club du Paris Saint-Germain.