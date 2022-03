PSG : Ce sponsor russe du Paris SG en Ligue 1

Fonbet, une marque russe, seule sponsor d’un club français de la Ligue 1.

L’AS Monaco mise à part, parce qu’elle n’est pas en France, et car elle a Dimitri Rybolovlev pour actionnaire majoritaire (aux deux tiers des parts), plus le groupe Fedcom (spécialiste des engrais), longtemps pour sponsor majeur et désormais un « partenaire héritage », le Paris SG est le seul club de l’élite du football hexagonal, possédant un sponsor russe.

Le PSG a Fonbet pour partenaire russe en région

Un partenaire seulement secondaire, puisque territorial pour la Russie et l’ensemble de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), noué il y a de cela presque un an tout pile, avec le bookmaker, Fonbet. Le communiqué annonçant le rapprochement du mois de mars 2021, évoque un contrat « à long terme » ; l’échéance serait fixée à 2023.

Egalement commanditaire du Real Madrid et de l’AC Milan

Fonbet est également associé au Real Madrid et à l’AC Milan, dans un cadre sensiblement identique, à celui fixé avec le PSG. Selon nos observations, les deux clubs ont retiré ces jours derniers Fonbet, de la liste de leurs partenaires régionaux, sans toutefois communiquer sur une éventuelle rupture contractuelle. Il reste, en revanche, dans celle des commanditaires que le PSG affiche sur son site, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes.

Un contrat mis à mal par la décision de la LFP avec la Russie

Contacté par Sportune, pour connaître l’éventuelle position du board, à l’heure où de nombreuses fédérations, ligues ou club rompent les contrats, les liants au pays de Vladimir Poutine, le PSG ne nous a pas répondu. Mais une chose est sûre : le contrat passé entre les deux parties est mis à mal par la décision de la Ligue de football professionnel (LFP), en France, de « suspendre le contrat de diffuseur », passé avec la Russie, car l’accord prévoyait pour Fobet, de la visibilité LED, sur le territoire, les soirs où se produit le club de Lionel Messi.