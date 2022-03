PSG : Ces gros salaires que gagnent les assistants de Pochettino

Mauricio Pochettino est le coach le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1. Ses assistants également.

Depuis l’arrivée des Qataris, les dépenses du PSG, sur le marché des transferts, se comptent par centaines de millions d’euros. Il en est de même pour les salaires de son effectif, joueurs comme entraîneurs. En début d’année 2021, le club a recruté Mauricio Pochettino pour mener le collectif parisien aux sommets. Le technicien argentin a débarqué, à Paris, avec ses quatre assistants. D’après L’Equipe, ces derniers perçoivent d’importants émoluments dans la capitale.

Les assistants de Mauricio Pochettino touchent 2,4 M€ brut par an

Parmi ses collaborateurs, « La Poche » peut compter sur son premier adjoint, Jesus Perez, qui émarge à environ 80 000 euros brut mensuels. Miguel D’Agostino, autre assistant, et Toni Jimenez, entraîneur des gardiens, touchent approximativement 50 000 euros par mois, chacun. Le préparateur physique de l’équipe, Sebastiano Pochettino, qui n’est autre que le fils du coach, pointe à 20 000 euros brut mensuels. Soit un total brut annuel qui approche les 2,5 M€. Le technicien argentin, de son côté, a signé un contrat lui permettant de gagner près de 1,1 million d’euros par mois.

Les salaires de certains adjoints du PSG dépassent ceux d’entraîneurs de L1

Avec des émoluments tournant aux alentours de 960 000 euros annuels, Jesus Perez est aussi bien, voire mieux payé, que neuf des 20 techniciens du championnat de Ligue 1, dont Frédéric Antonetti, ou Pascal Dupraz. Les résultats de Mauricio Pochettino n’atteignant pas les objectifs parisiens, l’avenir de l’Argentin et de son staff s’écrit en pointillés. Un chèque d’environ 20 € serait alors nécessaire pour remercier l’ancien coach de Tottenham et les siens. Une mauvaise habitude francilienne, puisque cela est déjà arrivé, de multiples fois, dans le passé. Le dernier en date remonte à fin 2020, quand Thomas Tuchel et ses adjoints avaient touchés près de 7 M€, après leur licenciement, d’après L’Equipe.