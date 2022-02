PSG : Cet énorme contrat que Mbappé aurait signé avec Nike

Kylian Mbappé est déjà une tête d’affiche pour la marque Nike.

C’est une indication lue dans The Sun, dans un sujet dédié aux joueurs qui ont les plus gros contrats individuels de sponsoring sportif, dans le monde du football. Par sponsoring, comprendre les équipementiers qui fournissent principalement les chaussures portées sur le terrain. L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, y est classé, quatrième au pied du podium, grâce à son partenariat avec la marque Nike.

Mbappé futur ambassadeur numéro un football chez Nike

La Virgule l’accompagne depuis ses débuts chez les professionnels, et l’international français est promis à devenir dans le futur, l’ambassadeur monde numéro un de la marque ; un rôle que campe présentement, Cristiano Ronaldo. Important certes, mais à quel point Mbappé l’est-il ? Ou, pour formuler la question différemment, justifie-t-il des émoluments qu’annonce The Sun à son sujet ?

Une prolongation sur 10 ans en 2019 pour l’attaquant du PSG

Car le média anglais rappelle qu’en 2019, Mbappé a renouvelé son contrat et qu’il était alors, au centre des surenchères de toutes les grandes marques. Et il évoque, au sujet du champion du monde français, un deal sur dix ans, pour un total de 140 millions de livres, ou l’équivalent au cours monétaire actuel, de 16,8 millions d’euros payés par an, par Nike, à Mbappé. Précisons que c’est plus que l’estimation de Forbes, car pour le magazine économique américain, le joueur du Paris SG a gagné 14 millions de dollars du sponsoring, en 2021, à l’addition de tous les commanditaires qui le suivent (Nike en principal, plus EA Sports et Hublot).

Le quatrième plus gros contrat d’équipementiers du football

Selon The Sun, Neymar a le plus gros contrat personnel d’équipementier dans le monde du ballon rond, estimé à 23 millions de livres par an (27,6 M€), avec Puma. Le Brésilien devance Messi chez Adidas (21,6 M€) et Cristiano Ronaldo avec Nike (18 M€).