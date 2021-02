PSG : Cette collection signature pour Neymar qu’il ne portera jamais

Nike avait imaginé des crampons signatures pour Neymar, avant que le Brésilien ne parte chez Puma.

Personne ne l’ayant vraiment vu venir, l’annonce du départ de Neymar, de Nike vers Puma a fait l’effet d’une bombe, en septembre dernier. L’onde de résonance se justifie peut-être mieux, après cette information révélée par le média Footy Headlines, selon laquelle même Nike n’avait pas véritablement anticipé un départ de l’attaquant du PSG.

Nike pensait faire de Neymar l’image de la Phantom

Preuve nous en est donnée, avec des visuels de la prochaine génération des crampons Mercurial signature de la Virgule, pour le Brésilien, à venir au printemps 2021. Puis Neymar devait être cet été suivant, l’image

de la gamme Nike Phantom GT, d’après nos voisins anglais.

L’attaquant du PSG est le numéro un chez Puma

La suite, on la connait désormais, Neymar, dauphin de Ronaldo et bientôt de Mbappé chez Nike a préféré quitter la Virgule pour être le numéro un de Puma. On se souvient qu’il y a quelques années, la marque allemande avait perdu Marco Verratti parti chez Nike en début d’année. Et les chaussures spéciales imaginées par Puma pour un Clasico face à l’OM, ne sont jamais sorties de leur carton.