PSG champion du monde 2021 des clubs de foot sur TikTok

A la Coupe du monde des clubs de football en 2021, le Paris Saint-Germain est le champion. Sur un autre terrain que le rectangle vert, celui du réseau social TikTok, que fréquentent désormais la majorité des équipes professionnelles de première division d’Europe ou d’ailleurs. Sur les douze mois écoulés, le PSG a généré près de 2 milliards de vues sur son compte.

Très exactement, 1 966 millions, d’après le rapport partagé par l’organisation espagnole, Deporfinanzas. Les chiffres communiqués sont particulièrement flatteurs pour le club français, qui domine facilement cette catégorie, avec 500 millions de vues en plus que Manchester United et le double du troisième, le FC Barcelone.

📲⚽ TOP 5 most popular football clubs in the world ranked by total views on #TikTok during 2021!

1.@PSG_inside 1,97bn

2.@ManUtd 1,49bn

3.@FCBarcelona 934M

4.@fcsm_official 675M

5.@realmadrid 613M pic.twitter.com/RqmMBoJu9x

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 4, 2022