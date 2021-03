PSG champion du monde sur TikTok en février

En février le PSG a cartonné sur le réseau social TikTok

Le Paris-Saint-Germain, est le club qui a eu le plus d’interactions, avec ses fans sur TikTok en février, d’après Deportes&Finanzas. Une période, dans laquelle, le PSG a sèchement battu le FC Barcelone (1-4), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sont d’ailleurs les Blaugrana, que les Parisiens dépassent au classement, une nouvelle victoire des Franciliens, cette fois-ci sur un autre terrain.

Le nombre de fans du PSG augmentent de 25 % en un an

Le Paris-Saint-Germain, a dépassé les 100 millions suiveurs sur les réseaux sociaux, au mois de mars. Malgré le manque de lien social entre le club et les supporters, à cause de l’épidémie de Covid-19, il y a eu une augmentation du nombre de fans du PSG, de 25 % en un an. La finale de Ligue des Champions disputée par les Parisiens, en août dernier, a permis d’attirer un public encore plus jeune et large au sein de la communauté internet de l’institution.

Le club de la capitale cartonne avec TikTok

Le PSG, est le deuxième Club de football le plus suivi au monde sur TikTok, avec près de 6 millions de followers. C’est moins bien, que le FC Barcelone et ses 8,1 millions d’abonnés. Le réseau social chinois, est l’un des favoris pour les jeunes de 10 à 24 ans. C’est la tranche idéale pour les clubs de football, qui cherchent pour certains à rajeunir leurs audiences.