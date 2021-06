PSG : Combien ça coûte de recruter Arthur Melo (Juventus) ?

Un autre déménagement pour le milieu brésilien, Arthur Melo ?

Difficile pour lui de se fixer, depuis son arrivée en Europe. Arthur Melo pensait s’installer durablement au FC Barcelone, quand il a rejoint le club catalan en 2018 et probablement à la Juve aussi, après que les Blaugrana l’eurent échangé avec Miralem Pjanic, dans une opération valorisée à près de 60 à 70 millions d’euros, par les deux clubs.

Arthur Melo proposé par ses agents au PSG ?

Sportivement, personne ne semble y avoir gagné, puisque Pjanic voudrait partir. Tandis que, selon le Corriere dello Sport, les agents d’Arthur se déploient à lui trouver une porte de sortie. Ils l’auraient ainsi proposé au PSG, puisque le club de la capitale cherche à renforcer son milieu de terrain. L’intérêt est-il réciproque ? Rien n’est moins sûr, car Paris vise surtout Eduardo Camavinga, si tant est que Rennes accepte de le céder.

Une valorisation proche de 40 millions d’euros

Dans le cas contraire, Arthur Melo a le profil du milieu axial désiré, potentiellement moins cher que le jeune international français. Moins cher aussi que l’estimation du Barça et de la Juve à son sujet. Toutes les études convergent vers une valorisation proche de 40 millions d’euros. Plus ou moins, selon plusieurs rapports, de Transfermarkt (40 M€), KPMG (42 M€) et du Centre international d’étude du sport (de 40 à 50 millions d’euros). Au moins l’appréciation est ici partout la même.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus

Cela viserait à compenser les années contractuelles qu’il reste à l’international brésilien de 24 ans, à Turin. Très exactement quatre, sur les cinq signés jusqu’en 2025. Cela rapporte près de 6,5 millions d’euros brut la saison, sans les primes, à Arthur Melo. Ce dernier a disputé 22 matches de Serie A, avec la Juve, pour un but inscrit.