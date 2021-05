PSG : Combien ça coûte de recruter Fabian Ruiz (Napoli) ?

Fabian Ruiz intéresse du monde. Dont le PSG.

Joueur particulièrement convoité que le milieu de terrain axial du SSC Napoli, Fabian Ruiz. Sont avancés les clubs du Real Madrid, du Barça, de l’Atlético et le Paris Saint-Germain, qui revient en force, du côté de la presse italienne. Ce n’est pas la première fois que le nom de l’Espagnol est associé au club de la capitale. Mais cet été est charnière pour son club, car il ne va lui rester que deux ans de contrat.

Le PSG de retour sur la piste Fabian Ruiz

Autant dire que, tant qu’il est bankable, le moment est opportun pour Naples de s’en séparer, si le désir est commun d’évoluer. Les Partenopei réclameraient une indemnité sur le transfert de 50 millions d’euros. C’est peu ou prou sa valorisation sur ce mercato, estimée à 44 millions d’euros par Transfermarkt et entre 40 et 50 millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Le SSC Napoli avait versé 30 millions au Betis, pour l’embaucher à l’intersaison 2018.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli

A cette occasion, Fabian Ruiz, 25 ans, a paraphé un contrat sur la longueur, de cinq ans. C’est toujours le même aujourd’hui. Il rapporte 165 000 euros brut mensuels au joueur, hors primes. Il sera manifestement augmenté dans l’été, s’il doit partir pour un plus gros challenge, dans l’un des clubs cités plus haut. Et probablement aussi s’il reste, car Naples devra alors le prolonger, pour s’assurer de la continuité, sans pression d’un départ précipité.