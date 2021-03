PSG : Combien ça coûte de recruter Illan Meslier, le gardien français de Leeds ?

Un intérêt du PSG pour le gardien Illan Meslier ?

Si Keylor Navas fait des merveilles actuellement, dans son rôle de rempart, dans les buts du PSG, son club chercherait pourtant, sinon à le remplace à tout le moins préparer sa succession. De nombreuses et régulières rumeurs le rappellent depuis l’Angleterre. Il a été question des pistes (moyennement crédibles), de David de Gea de Manchester United ou de Hugo Lloris, à Tottenham. Paris a déjà son numéro, pourquoi en chercher un autre ? Dans ce contexte, le profil du portier de Leeds, Illan Meslier, paraît un peu plus adéquat.

Le PSG aurait un oeil sur Illan Meslier

L’ancien lorientais est en effet au commencement de sa carrière, qui s’accélère cette saison avec le retour de Leeds en Premier League. A 21 ans, il pourrait possiblement accompagner Navas vers la fin de sa carrière et lui succéder après. C’est un peu la théorie qu’avance The National, à l’origine de l’information. Après une saison en prêt, il a été définitivement recruté au cours du mercato dernier par les Peacocks (les paons), contre une indemnité de 6,5 millions d’euros, il vaut au bas-mot le double désormais. Sinon le triple. C’est-à-dire, 17 millions de la part de Transfermarkt et de 20 à 30 millions, du côté de l’Observatoire du football.

Transféré définitivement à Leeds jusqu’en 2023

Cela pour les deux ans de contrat qu’il reste au Breton, né à Lorient. Soit un bail jusqu’au terme de la saison 2023, qui lui vaut de gagner près de 85 000 euros brut mensuels. Bien évidemment qu’en regagnant la France et Paris, après une saison réussie parmi l’élite du foot anglais, Illan Meslier serait revalorisé, en durée de contrat comme sur son salaire.