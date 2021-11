PSG : Combien ça coûte de recruter Karim Benzema ?

Le PSG penserait à Benzema pour contrarier le Real. Qui lui même, contrarie Paris…

Une question de « vengeance », détaille le média Sport, en Espagne, à propos de l’intérêt supposé du PSG, pour l’attaquant, Karim Benzema. Cela, pour contrarier le Real Madrid, son club, qui, dans le même temps, essaie d’arracher Kylian Mbappé à l’équipe française, puisque le champion du monde est en fin de contrat. Ça n’est par contre pas le cas de Karim Benzema, prolongé sur la fin du mois d’août dernier. Combien alors pourrait coûter un transfert de l’international tricolore ? Éléments de réponse…

Parce que le Real veut Mbappé, le PSG se pencherait sur Benzema

Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur Benzema. Comme son ancien partenaire Cristiano Ronaldo, ou Zlatan Ibrahimovic, il se bonifie avec l’âge. A bientôt 34 ans, il n’est toutefois plus un jeune joueur sur lequel les clubs peuvent espérer réussir une plus-value. S’offrir Benzema, c’est se payer son talent et son expérience. Dans les deux cas, il n’en manque pas. La plateforme Transfermarkt le valorise à 25 millions d’euros, mais plus encore, l’Observatoire du football, l’estime dans une fourchette de 40 à 50 millions d’euros.

Prolongé en août par le Real Madrid, jusqu’en 2023

Cela, afin de compenser la saison et demi que Benzema doit encore au Real Madrid, jusqu’en 2023. Plusieurs fois, depuis sont arrivée chez les Merengue en 2009, il a été prolongé. La dernière, on l’a dit, sur la fin du mois d’août dernier. Pour faire face à la crise, les joueurs du Real ont accepté de rogner d’environ 10% sur leur salaire. Dans le cas de Karim Benzema, cela signifie qu’il avoisine cette saison 2021-22, les 845 000 euros brut mensuels, sans les primes individuelles ou collectives. Qu’il parte tient quand même du fantasme, lui qui peut encore plus marquer l’histoire du Real Madrid, soit le club le plus titré du foot. À revenir en France, c’est plutôt à l’OL, dans son cocon familial et professionnel, que l’on le verrait plutôt revenir.