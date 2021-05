PSG : Combien ça coûte de recruter Manuel Locatelli (Sassuolo) ?

Le PSG est un club attractif pour les Italiens. La preuve encore avec Locatelli qui se manifeste.

Fort d’une saison réussie sous les couleurs de Sassuolo, l’actuel 8e de Serie A, Manuel Locatelli, jeune milieu défensif italien de 23 ans, serait courtisé par plusieurs clubs européens, dont le PSG. Dans un entretien accordé au journal L’équipe, le joueur formé à l’AC Milan encense même le club parisien d’équipe « top mondial », tout en se disant admiratif de la réussite des Italiens au sein de la capitale française.

Une valeur marchande en hausse pour Locatelli, estimée autour des 30 millions d’euros

Auteur de bonnes prestations avec les Neroverdi, le coéquipier de Maxime Lopez a vu sa valeur sur le marché des transferts augmenter jusqu’à doubler en un an, selon Transfermarkt. Le site allemand le juge aujourd’hui proche des 35 millions d’euros. Et un peu moins du côté de l’Observatoire du football, qui estime que le milieu de terrain de 23 ans vaudrait plutôt, entre 20 et 30 millions d’euros.

Quel salaire le PSG devrait-il débourser pour s’attacher les services de Manuel Locatelli ?

Actuellement sous contrat avec les Verts et Noirs depuis le 1er juillet 2019, le natif de Lecco a signé un accord, avec le club italien, d’une durée de 4 ans, jusqu’au 30 juin 2023. Il perçoit actuellement 75 000 euros brut par mois, sans les primes, et toucherait très certainement un salaire bien plus élevé, rentrant dans les standards des autres joueurs de l’équipe, s’il venait à signer chez le Champion de France en titre.