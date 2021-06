PSG : Combien ça coûte de recruter Miralem Pjanic (Barça) ?

Miralem Pjanic au PSG après le Barça et la Juve ?

Echangé entre la Juve et le Barça, par le Brésilien Arthur Melo, Miralem Pjanic ne vit pas en Catalogne, son rêve blaugrana. Parce qu’il n’est pas un jour premium de Ronald Koeman et parce que le club de Messi doit réduire significativement sa masse salariale qui déborde dangereusement, le milieu de terrain international bosnien pourrait partir cet été. Et alors, selon le Mundo Deportivo, le PSG serait intéressé par le profil de l’ancien lyonnais.

Miralem Pjanic à la relance au PSG ?

Pour renforcer encore l’axe du milieu, en plus de Wijnaldum, déjà recruté librement par le club de la capitale. Miralem Pjanic s’est engagé avec le Barça dans le cadre d’un échange estimé à 60 millions d’euros. Il est valorisé à bien moins désormais, à 20 millions d’euros par Transfermarkt et un peu plus, entre 20 et 30 millions, de la part de l’Observatoire du football. Le Bosnien a connu quatre transferts payants dans sa carrière : de Metz à Lyon (7,5 M€ en 2008), puis de Lyon à la Roma (11 M€ en 2011,), de Rome à la Juventus après (32 M€ en 2016), et enfin Barcelone, depuis 2020.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec un salaire à près de 810 000€/mois

Le joueur évoluant en Espagne, a une clause libératoire dans son contrat signé pour quatre ans, jusqu’en 2024. Elle est de 400 millions, équivalente au cadre du collectif. Au Barça, Miralem Pjanic gagne 9,7 millions d’euros brut par an, sans les variables, un salaire dont le club souhaiterait se débarrasser, pour faire des économies. Inversement, il conviendra alors au PSG, s’il entend le recruter, d’assumer ces émoluments à son comte.