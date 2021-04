PSG : Combien ça coûte de recruter Stefan de Vrij (Inter Milan) ?

Le PSG lorgnerait du côté de la défense de l’Inter Milan.

Il n’est pas prévu du côté de l’Inter Milan, que parte Stefan de Vrij. A ce point même, que le club lombard souhaiterait le prolonger de deux ans. Mais s’il ne le veut pas, il est possible alors que le défenseur central soit cédé cet été, tant qu’il pèse son poids d’argent, sur le marché des transferts. A ce compte là, le PSG serait, parmi d’autres à l’affût, selon une information de Tuttomercatoweb.

Le PSG serait sur la piste de Stefan de Vrij

Stefan de Vrij, 29 ans, vit sa septième saison en Serie A et sa troisième à l’Inter Milan qu’il a rejoint en 2018, moyennant 40 millions d’euros, payés à la Lazio Rome. Les estimations s’opposent à son sujet, Transfermarkt considère qu’il vaut désormais plus, à 55 millions d’euros, tandis qu’en Suisse, l’Observatoire du football le valorise entre 20 et 30 millions d’euros, depuis la dernière mise à jour de son profil, au 31 du mois de mars.

L’avenir appartient au défenseur de l’Inter Milan

Cela étant la base des deux ans de son contrat signé jusqu’en 2023. L’avenir sera clairement profitable à l’international néerlandais. Soit il prolonge et sera revalorisé financièrement, par l’Inter Milan, à plus que les 5 millions d’euros brut annuels, qu’il gagne présentement. Soit il part et sera là encore augmenté sur son revenu du moment. Surtout si la concurrence s’intensifie à son sujet, car outre le PSG, Liverpool et Manchester United le suivraient également.