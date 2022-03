PSG : Combien ça coûterait de recruter Pedro Neto (Wolverhampton) ?

Un joueur de Wolverhampton pour renforcer le PSG ?

Pedro Neto, l’ailier de Wolverhampton, sur la short-list estivale du PSG ? C’est une info venant du Daily Mail. Le Portugais intéresserait le club parisien. Recruté par l’équipe anglaise, contre 17,9 M€, durant l’été 2019, le joueur ne manque pas de talent. Malgré son jeune âge (22 ans), il a déjà évolué dans trois championnats différents. Formé en terres portugaises, il découvre la Primeira Liga, avec Braga. Il est ensuite prêté, puis cédé à la Lazio Rome, entre 2017 et 2019, avant de rejoindre la Premier League. En ce début d’année, l’international est estimé entre 30 et 40 M€, selon l’Observatoire du football (CIES). Une valeur marchande qui corrobore avec celle de Transfermarkt, à 35 M€

La cible du PSG a récemment prolongé avec les Wolves

Pour subtiliser Pedro Neto à Wolverhampton, les Parisiens devront sortir le grand jeu, lui qui a récemment prolongé son contrat avec les Loups. Un bail très longue durée, puisqu’il est désormais lié au club jusqu’en juin 2027. Il émarge à environ 260 000 euros par mois, ce qui est bien en dessous du salaire moyen de l’effectif francilien. D’après L’Equipe, celui-ci est proche de 990 000 euros brut mensuels, soit près de quatre fois plus que le Portugais, en Angleterre.

Pedro Neto pour pallier au départ d’Angel Di Maria ?

Le numéro 7 des Wolves dispute sa troisième saison en Premier League. Depuis son arrivée dans le championnat anglais, l’ailier trouve ses marques, et performe de plus en plus. Son exercice 2020-2021 était le plus abouti, et cela laissait présager une véritable montée en puissance. Malheureusement, une blessure grave au genou a stoppé sa progression. Son retour s’est fait quasiment 11 mois plus tard, en fin février dernier. Le Portugais pourrait être amené à remplacer un Angel di Maria vieillissant, et dont le contrat prend bientôt fin (2022+1)