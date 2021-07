PSG : Combien Leandro Paredes sur ce mercato ?

Leandro Paredes a rejoint le PSG en hiver 2019.

Contraint de céder des joueurs, le Paris Saint-Germain, c’est une obligation née d’une saison lourdement déficitaire, pour des raisons multiples, entre stade fermé, droits de l’audiovisuel qui s’effondrent, pertes de titres sportifs… Les départs se feront selon les opportunités du marché, Leandro Paredes est de ceux qui ne sont sûrs de rien, même avec un contrat à deux ans.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023

Le milieu de terrain récupérateur est arrivé au PSG, en janvier 2019, contre une indemnité de 40 millions d’euros. Qu’il ne vaut plus désormais, d’après les estimations données, par Transfermarkt, à 20 millions d’euros, et l’Observatoire du football, entre 20 et 30 millions d’euros. Dans les deux cas, sa valorisation est à la baisse. A l’amortissement, pour le Paris Saint-Germain, il vaut désormais 22,8 millions d’euros.

Une Paredes annonce son départ, Leandro le prochain ?

Cela, pour les deux ans de contrat qu’il lui reste, d’ici au terme de la saison 2023. Depuis le mois de janvier 2019 qu’il porte le maillot parisien, Leandro Paredes gagne près de 8 millions d’euros brut la saison. Après son homonyme espagnole, Irene Paredes, qui vient d’officialiser son départ du club, Leandro sera-t-il le prochain ?