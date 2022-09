PSG: Combien les Parisiens font-ils de bornes en déplacement cette saison ?

Le PSG remplit plus de 30 000 kilomètres dans sa saison dont la majorité par les airs.

C’est l’affaire qui fait tâche pour le PSG, au jour de sa rentrée en Ligue des champions. Epinglé par le directeur de TGV, Alain Krakovitch, pour son déplacement à Nantes effectué en avion, le club de la capitale a répondu en conférence de presse, par la voix de son entraîneur Christophe Galtier : « On va voir si on peut se déplacer en char à voile », a-t-il ironisé. Depuis, médias, politiques et autres associations environnementales, s’emparent de la polémique.

Une saison à plus de 30 000 bornes pour le PSG, entre L1 et C1

Mais au fait, combien le Paris Saint-Germain et ses joueurs couvrent-ils de kilomètres dans la saison ? Et en quelles circonstances pourraient-ils user d’autre chose que de l’avion. Souvenez-vous, la saison dernière, nous avions sur Sportune, calculé le coût pour suivre son équipe favorite sur une saison, pour les supporters de la Ligue 1. Ces données, nous les avons reprises pour mesurer la distance parcourue par le collectif du Paris Saint-Germain, en 2022-2023.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

Presque 10 000 bornes A/R pour se rendre à Haïfa en Israel

Bien évidemment que le compte au final sera plus élevé, car l’exercice occulte les possibles déplacements à venir en coupe de France, voire en Ligue des champions, si le club passe les poules. Néanmoins, entre Ligue 1 et Ligue des champions, l’on estime à 34 123, le nombre de kilomètres à remplir sur cet exercice complet. Dont, il est vrai beaucoup de déplacements lointains qui nécessite d’en passer par le tarmac d’un aéroport. Notamment celui à venir en C1, pour se rendre à Haïfa, en Israel : un peu moins de 9 000 kilomètres aller/retour.

Le club qui a le moins à se déplacer en Ligue 1

Mais d’autres sont assez proches pour s’effectuer par la route ou sur les rails. Il y a plus ou moins 385 km qui séparent Nantes de Paris et encore moins pour se rendre à Auxerre (180 km environ), et moins encore à Reims (150 km). Au total, le PSG a sept déplacements en Ligue 1, à moins de 400 kilomètres et des villes qui peuvent lui être facilement accessibles en train (Nantes, Lille, Rennes, voire plus loin, Lyon, Strasbourg, Marseille…). Tel que nous l’avions déjà conclu au printemps dernier le PSG est, de part sa situation géographique centrale, le club qui a le moins de kilomètres à parcourir en Ligue 1.