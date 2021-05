PSG : Combien rapporte la 1/2 de C1 perdue par les filles face au Barça ?

Le PSG s’est incliné en demi-finale de la Ligue des champions féminine 2020.

Les filles du PSG se sont faites éliminer, ce dimanche 2 mai, par des joueuses barcelonaises largement plus dominantes (2-1 au retour, après un nul à l’aller). Les Parisiennes ne verront donc pas une troisième finale de Ligue des Champions cette année, face à Chelsea, qualifiée dans l’autre demi. Et leur club ne touchera pas les primes de récompense pour les finalistes et vainqueurs de la compétition.

85 000€ la demi de C1 pour le PSG

A l’équipe qui gagnera le tournoi, Barcelone ou Chelsea, l’UEFA versera une récompense de 150 000 euros, qui sera de 100 000 euros pour la formation battue. Perdre un tour plus tôt vaut, pour le club de la capitale, un bonus de 85 000 euros, identique au Bayern Munich. A cela, l’UEFA ajoute des compensations au fur et à mesure du tournoi, selon si les équipes reçoivent (20 000€) ou qu’elles se déplacent (45 000€).

Un prize pool augmenté en 2021-22

Ces sommes semblent bien dérisoire quand elles sont comparées à celles des garçons. A titre de comparaison, la campagne 2020 du PSG a rapporté plus de 162 millions d’euros, au club champion de France. Mais il est une bonne nouvelle, puisque l’UEFA annonce qu’elle augmentera son prize money à compter de l’édition 2021-22 prochaine, jusqu’à possiblement 1,4 millions d’euros, versés à l’équipe qui gagnera la Ligue des champions.