PSG : Combien rapporte cette Ligue des champions à Paris ?

Pas d’exploit pour Paris. Le PSG l’espérait, sur la pelouse de l’Etihad Stadium de Manchester City, les Anglais, costauds, ne l’ont pas permis ; les locaux s’imposent (2-0), et se qualifient pour la finale de la Ligue des champions 2021. Neymar et Mbappé sortent dans le dernier carré, après avoir disputé la finale de la précédente édition, ça vaut au collectif parisien de gagner 85,75 millions d’euros. Moins la décote que l’UEFA pourrait appliquer en la circonstance de la Covid (3,5%). Et moins les bénéfices de l’audiovisuel.

Le #PSG champion d’Europe des gains de la Ligue des champions 2019-20 > 126,8 M€ pour Paris à l’addition des primes et du marketpool. Le #Bayern suit non loin

Fin de parcours pour le PSG battu par Manchester City

Dans le détail, le Paris Saint-Germain a gagné, en se qualifiant pour la phase finale de cette Ligue des champions, un bonus de qualification de 15,25 millions d’euros. Et chaque succès dans la série des groupes – il en a obtenu quatre sur les six matches -, lui a valu de gagner 2,7 millions. Soit 10,8 millions d’euros. Plus 9,5 millions d’euros des huitièmes, 10,5 millions des quarts et encore 12 millions d’euros, de la demi-finale.

Au moins 85,75 M€ pour Paris, hors décote et sans la télé

A cela s’ajoute la part du classement au coefficient. Elle est calculée au mérite des cinq dernières saisons européennes et rapporte ici, au Paris Saint-Germain, 27,7 millions d’euros. Au total donc, Paris quitte la Ligue des champions sur un montant de 85,75 millions d’euros, moins la décote, et sans les revenus de l’audiovisuel, calculés en fin de tournoi. En 2020, sa finale a rapporté au PSG, 126,8 millions d’euros.