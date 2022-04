PSG: Combien vaut Ander Herrera sur le marché des transferts ?

Après des débuts prometteurs, Ander Herrera a perdu de sa superbe et sa place, avec le Paris Saint-Germain.

Avec un mercato estival très ambitieux, le PSG et ses fans nourrissaient beaucoup d’espoir, pour cette saison 2021-2022. Bien qu’elle ne soit pas encore finie, la déception se fait sentir. Pour certains joueurs comme Ander Herrera, l’aventure parisienne pourrait toucher à sa fin. Arrivé libre en 2019, après cinq ans à Manchester United, l’international espagnol a réussi à s’intégrer dans l’effectif parisien, au point d’en devenir un titulaire régulier, lors de l’exercice précédent. Statut similaire à celui qui était le sien chez les Mancuniens, qui avaient déboursé 36 M€, en 2014, pour le recruter, en provenance de l’Athletic Bilbao. Ces dernières années, le milieu de 32 ans, formé à Saragosse, voit sa cote sur le mercato baisser fortement.

Ander Herrera possède encore deux ans de contrat

Estimé à 25 millions d’euros à son arrivée au PSG, le numéro 21 en vaut désormais 12, sur le marché des transferts, d’après le portail web allemand Transfermarkt. Une estimation non loin de celle de l’Observatoire du football (CIES), qui fluctue entre 7 et 10 millions d’euros. Tout comme avec United en 2014, le milieu de terrain polyvalent a signé un contrat pour cinq ans, avec l’équipe francilienne, le menant jusqu’en 2024. Il aura alors 34 ans. D’après l’Equipe, il n’est pas certain que le droitier s’éternise dans la capitale française, puisqu’il fait partie des joueurs possédant un bon de sortie, cet été.

Une poussée vers la sortie compliquée pour le PSG

Cette saison, Ander Herrera a vu son temps de jeu diminuer. A plusieurs reprises, il n’a pas été appelé par Mauricio Pochettino. Si le club aimerait le voir partir, il pourrait s’avérer difficile de trouver des clubs preneur. Il faut dire qu’en plus d’être proche de la fin de sa carrière, ses émoluments tournent autour des 7,9 M€ brut annuels, dans le vestiaire parisien. Cela représente un sacré investissement, puisqu’il touche presque le même salaire que Ben Yedder, qui est l’élément le mieux payé du championnat français, hors PSG.