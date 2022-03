PSG : Combien vaut désormais Alphonse Areola sur le mercato ?

A bientôt un an de la fin de son contrat avec le PSG, Alphonse Areola est à un moment charnière de sa carrière.

Le PSG réalise un exercice décevant. Bien placés pour succéder au LOSC en tant que champion de France, les Franciliens n’auront pas d’autres trophées à gagner cette saison, puisqu’ils ont été éliminés en Coupe de France, comme en Ligue des Champions. Des performances parisiennes qu’Alphonse Areola a suivi de loin, lui qui a été prêté avec option d’achat, lors du mercato estival, à West Ham. Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et le statut d’indiscutable, dans les cages, de Keylor Navas, le but pour le Français était d’obtenir du temps de jeu.

Le gardien du PSG est en prêt pour la saison à West Ham

Alphonse Areola a été formé au Paris Saint-Germain, et n’a jamais quitté le club, de façon permanente. Depuis le début de sa carrière, il a été prêté six fois, et dans trois championnats différents (Ligue 1, Liga et Premier League). Malgré les nombreuses cessions, le gardien de but a disputé plus de 100 rencontres avec l’équipe de la capitale, dont 43 titularisations en 2017-2018. La saison qui suit, sa cote marchande atteint son sommet, à 17,5 M€, selon Transfermarkt. Une valeur qui est descendue à 12 M€, il y a quelques mois. Il s’agit toutefois, bien plus que les estimations de l’Observatoire du football, qui oscillent entre 2 et 4 M€.

Une option d’achat qui est liée à son nombre de matchs disputés

Une grande différence qui vient, en partie, de sa situation contractuelle. L’international français de 29 ans est un joueur du PSG jusqu’en 2023. A West Ham, il se trouve également dans une situation complexe. Le numéro 13 des Hammers ne joue que les matchs de coupes, avec le club anglais. Selon CBS Sports, l’option d’achat du joueur devient obligatoire, s’il joue un certain nombre de rencontres. Quant au montant de la clause, il serait estimé entre 12 et 13 M€. Une somme que le club de Londres ne souhaiterait à payer, selon The Athletic, malgré son envie de conserver le joueur.