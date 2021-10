PSG : Combien vaut désormais Christopher Nkunku sur le mercato ?

Christopher Nkunku est performant avec Leipzig, ça lui vaut d’exploser sa valorisation sur le mercato.

« Paris, c’est mon club formateur. Beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas. » Confession faite, ce dimanche matin, dans l’émission Téléfoot, par Christopher Nkunku. Deux ans après avoir quitté le PSG, son club formateur, l’attaquant du RB Leipzig n’a pas tourné le dos à ses anciens partenaires. Bien au contraire.

Christopher Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG

Mais son départ de l’autre côté du Rhin, pour une indemnité sur le transfert de 13 millions d’euros (et 2 M€ de bonus), est désormais loin derrière. Performant, Christopher Nkunku est devenu une pièce maîtresse de son club, en Bundesliga, au point de légitimement prétendre à une place en équipe de France. Le joueur de 23 ans s’est bonifié sportivement sur le terrain, et par ricochet, sur le marché des transferts.

Son aventure à Leipzig, le PSG, la Ligue des champions et… ses envies d’équipe de France : @c_nk97 s’est confié à @JulienMaynard 🔽 (avec @BastienAL)https://t.co/Zk6jjtmIEo — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 31, 2021

Plus de 3 fois et demi plus cher sur le mercato que payé par Leipzig

A ce point que sa valorisation est présentement estimée à au moins trois fois et demi l’investissement de départ, pour le RB Leipzig. C’est-à-dire que, traduit par les chiffres, l’Observatoire du football l’estime entre 40 et 50 millions d’euros, Transfermarkt, à 47 millions d’euros et KPMG, où l’observation est la plus élevée, à 54,9 millions d’euros. Cela, visant à compenser les deux saisons contractuelles qu’il reste au joueur de 23 ans, sur les cinq qu’il a signé avec son club, en 2019.