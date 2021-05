PSG : Combien vaut désormais Danilo Pereira sur le mercato ?

Danilo Pereira bientôt définitivement parisien ?

Encore quatre matches et, si tout va bien pour le club de la capitale, Danilo Pereira deviendra officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Au mois d’octobre dernier, L’Equipe révélait en effet que le milieu de terrain portugais avait une clause, dans le prêt formulé entre Porto et le PSG. Elle stipule que l’option d’achat sera automatiquement levée, si ce dernier termine à l’une des deux premières places de la Ligue 1.

Une Clause à 16 M€ et une cote diversement appréciée sur le mercato

Toujours selon le quotidien sportif, l’option est de 16 millions d’euros, et le prêt payant sur la saison, à 4 millions. Danilo Pereira a joué trente matches toutes compétitions confondues, cette saison 2020-21, dont 19 en championnat, pour deux buts inscrits (tous en Ligue 1). Bientôt sept mois se sont écoulés depuis son arrivée, le 5 octobre, au PSG. L’international portugais vaut-il sur le marché, les 20 millions d’euros investis pour le recruter ? Pas tout à fait, pour l’Observatoire du football, qu’il le valorise à moins de 15 M€, mais Transfermarkt a une échelle plus haute, à 24 millions.

Rester au PSG ou finir son contrat avec Porto pour Danilo Pereira

Danilo Pereira bonifiera sûrement sa cote sur le mercato, s’il reste définitivement à Paris et qu’il ajoute des années à son contrat. S’il n’est pas conservé, il ne lui en restera plus qu’une avec Porto, jusqu’au 30 juin 2022. C’est Paris qui prend en charge son salaire le temps de son prêt en France. Il est estimé proche de 100 000 euros brut mensuels, moins les primes. A 29 ans, il pourra envisager une revalorisation salariale, en s’installant plus durablement au PSG.