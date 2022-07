PSG : Combien vaut désormais Georginio Wijnaldum sur le mercato ?

Georginio Wijnaldum, une erreur de casting pour le PSG.

Avec lui, la greffe n’aura pas prise. L’opération s’annonçait pourtant très prometteuse au mariage, officialisé au commencement de la saison 2020-2021. Georginio Wijnaldum est arrivé libre au Paris Saint-Germain en provenance de Liverpool, auréolé d’une flatteuse réputation et accueilli en grâce, par le public du Parc. Mais ça c’était avant, car au bout d’un premier exercice sportif décevant, le milieu axial néerlandais est déjà sur le départ.

Georginio Wijnaldum un constat d’échec pour le PSG

Il appartient à la liste des joueurs sur lesquels le nouveau coach, Christophe Galtier, ne compte pas, cette saison. Cet été, il ne sera donc pas retenu si des offres sont formulées à son sujet. Jusqu’ici elles ne se bousculent et l’estimation de sa valorisation marchande, donnée ça et là, est plutôt optimiste, pour un joueur de bientôt 32 ans, à qui il reste néanmoins plusieurs saisons contractuelles avec la PSG : trois, jusqu’au soir du 30 juin 2024.

La valorisation du milieu baisse sur le mercato

Combien alors vaut désormais Georginio Wijnaldum sur le mercato ? Un peu plus d’une quinzaine de millions, tant dans l’analyse de l’Observatoire du football (CIES), en Suisse, que pour la plateforme Transfermarkt, à 18 millions d’euros. Dans les deux études, sa cote est à la baisse sur les six derniers mois : elle était proche de 35 millions en janvier pour le CIES et de 25 millions, pour Transfermarkt. Pour faire l’économie de son salaire, le PSG ne le retiendra pas, même pour une moindre indemnité.