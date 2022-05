PSG : Combien vaut désormais Idrissa Gueye sur le mercato ?

Si les faits rapportés sont exacts, Idrissa Gueye pourrait être contraint de quitter le championnat de France, puisqu’il refuse d’en incarner ses valeurs.

Ce week-end prenait place la 37e journée de Ligue 1. Le PSG se déplaçait à Montpellier. Si Paris a giflé le MHSC sur sa pelouse (4-0), ce n’est pas la performance qui a fait parler, mais bien le refus d’Idrissa Gueye de participer à la journée contre l’homophobie, pour des raisons personnelles, comme le rapportait RMC Sport. Cela vient fragiliser sa situation au sein du club parisien, qui lui-même en subit les conséquences. Formé au LOSC, le milieu de terrain est passé par Aston Villa (9 M€), puis Everton (8,5 M€), avant de poser bagages dans la capitale française, durant le mercato estival 2019, contre un montant de 30 millions d’euros.

Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG

Depuis son arrivée à Paris, Idrissa Gueye est parvenu à se faire une place de choix dans l’effectif des champions de France 2022. Que ce soit sous Thomas Tuchel, ou sous Mauricio Pochettino, l’international sénégalais a su tirer son épingle du jeu, malgré ses blessures à répétition et les performances en dents de scie. Sa valeur marchande a diminué depuis son retour en Ligue 1. Estimé à 24 M€ à l’issue de sa première saison, il en vaut désormais 11 de moins, d’après Transfermarkt. Chute encore plus forte pour l’Observatoire du football, puisque le CIES le valorise entre 7 et 10 M€. La faute à un âge avancé (32), et un contrat qui se termine en juin 2023.

Idrissa Gueye pourrait ne plus être parisien en 2022-2023

Depuis le week-end dernier, le numéro 27 est au centre de l’attention. Auteur d’une saison moyenne avec le PSG, malgré quelques étincelles, comme contre Manchester City, en phase de groupe de la Ligue des Champions, le milieu de terrain va-t-il être poussé vers la sortie ? Cela pourrait être le cas. D’après Todofichajes, Antonio Conte serait intéressé à l’idée de faire revenir le joueur en Premier League. A un an de la fin de son contrat, et compte tenu de son statut fragilisé, Tottenham pourrait profiter de la situation. Le média évoque une indemnité de 15 millions d’euros.