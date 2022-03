PSG : Combien vaut désormais Marco Verratti sur le mercato ?

Marco Verrati achève toute une décennie passée sous le même maillot du PSG.

Si Marco Verratti est l’un des meilleurs milieu de terrain du monde, il n’en a pas toujours été ainsi. A son arrivée au PSG, le petit Italien est considéré comme un grand espoir du football. 12 M€ ont été déboursés, pour convaincre son club formateur, Pescara, de lâcher son talent, en 2012, à presque 20 ans. Plus de 350 matchs plus tard, le “Petit Hibou” est devenu grand. Un cadre de l’équipe francilienne qui n’est jamais parti, malgré l’intérêt des grands d’Europe, comme le FC Barcelone, lors du mercato estival 2017.

Le milieu du PSG possède encore plus de deux ans de contrat

Près de cinq ans plus tard, sa valorisation est demeurée plutôt constante. Mais pas au même niveau, pour tous les spécialistes. L’Observatoire de football (CIES) l’estime de 20 à 30 M€, KPMG, à 48,2 millions d’euros, et c’est pour Transfermarkt qu’il est le plus cher, à 55 M€. Marco Verratti a entamé sa dixième saison, à Paris. En 2019, il a prolongé son contrat, pour cinq années supplémentaires, le menant jusqu’à l’été 2024. Il aura alors 32 ans. Une fin de carrière dans la capitale française, c’est ce que semble vouloir le milieu de terrain italien, bien qu’une prolongation ne soit “pas d’actualité”, d’après les informations de RMC Sport, en février dernier.

Marco Verratti est devenu le métronome de cette équipe parisienne

Ces dernières années, le joueur de la Squadra Azzura et ses coéquipiers sont passés très près de rafler la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG. Malheureusement, la déconvenue face au Real Madrid, lors du match retour des huitièmes de finale, marque un arrêt non négligeable. Et ce, malgré un recrutement estival XXL, avec les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. Il s’agit d’une situation compliqué pour le numéro 6 parisien, à quelques mois d’un mercato qui s’annonce agité.