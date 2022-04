PSG : Combien vaut désormais Marquinhos sur le mercato ?

Vers une prolongation de Marquinhos au PSG ?

Avec Marco Verratti, Marquinhos est l’un des joueurs actuels, qui a disputé le plus de matchs avec le PSG. Le défenseur brésilien est arrivé dans la capitale en été 2013, un an après le “Petit Hibou”. Les Parisiens avaient dû débourser 31,4 millions d’euros pour l’arracher à l’AS Rome, et devancer les nombreux concurrents européens pour son recrutement. L’international de la Seleçao a fait partie de la charnière mythique du club, avec son compatriote Thiago Silva, pendant près de sept ans. Depuis le départ de son aîné, il a enfilé le brassard de capitaine, et sa valeur sur le marché des transferts reflète cette prise de responsabilité.

Le capitaine du PSG est sous contrat jusqu’en 2024

Évalué à 52 millions lors du départ d’ »O’Monstro », en été 2020, Marquinhos en vaut désormais 75, selon Transfermarkt. Cela marque une belle progression depuis son arrivée en France, lorsqu’il n’avait encore que 19 ans. Cette estimation est inférieure du côté de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 50 et 70 millions d’euros. A l’issue de la saison, il restera encore deux ans de contrat au défenseur, jusqu’au 30 juin 2024. Il aura alors 30 ans, dont 11 d’ancienneté chez les Franciliens.

Marquinhos est une élément clé du système parisien

Comme à son habitude, le numéro 4 parisien est un roc défensif, et le montre à travers ses prestations sur le terrain. Sa collaboration avec Kimpembe permet à la défense du PSG d’être l’une des plus efficaces du championnat. L’exercice est marqué par l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid, d’une manière regrettable. Ce revers n’empêche pas le Brésilien de vouloir continuer l’aventure en France, et même la prolonger jusqu’en 2026, comme le rapporte RMC Sport.