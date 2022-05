PSG : Combien vaut désormais Neymar sur le mercato ?

Le PSG pourrait chercher à se séparer de Neymar, mais peu sont les clubs en capacité de pouvoir le recruter.

Puisque Kylian Mbappé reste, avec un statut renforcé, c’est autour de lui que le PSG va devoir changer des choses, et même Neymar serait menacé, d’après des informations diverses à ce sujet. L’ailier brésilien, faut-il le rappeler, est encore à ce jour la recrue la plus chère de l’histoire du football et il y a peu en arrière, la pierre angulaire du nouveau projet du Paris Saint-Germain. Qui a donc (déjà) vécu.

La recrue la plus chère de l’histoire du foot ne le vaut plus pour le PSG

Mais alors, me direz-vous, combien vaut-il aujourd’hui, le footballeur le plus cher de tous les temps ? Plus son prix, c’est certain. Mais renforcé par sa prolongation de contrat, il y a un an presque tout pile, pour trois ans, jusqu’en 2025, il a une cote sur le marché diversement estimée. La plus haute est celle de Transfermarkt, pour qui l’attaquant de 30 ans avoisine les 90 millions d’euros, la plus modeste de l’Observatoire du football, à près de 45 millions d’euros.

Rares sont les clubs pouvant assumer le salaire de Neymar avec le Paris SG

Entre, il y a celle de la division Football Benchmark, de KPMG, pour qui Neymar est présentement valorisé à 75 millions d’euros. La vérité doit être à la frontière de ces estimations. Une chose, tout de même, rapproche les analyses : partout la cote du joueur est à la baisse, plus ou moins régulière, depuis qu’il a quitté le FC Barcelone, pour le PSG. Moins toutefois, que d’amortir pleinement le coût de son transfert, c’est son salaire annuel, à plus de 40 millions d’euros brut la saison, charges comprises, qui pèse sur les finances de son club. Et ils sont rares ceux en capacité de l’assumer ; Manchester City, Newcastle et peut-être Chelsea une fois repris. Mais en ont-ils seulement l’envie ?…