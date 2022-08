PSG: Combien vaut désormais Nuno Mendes sur le mercato ?

Après une saison en France, Nuno Mendes est valorisé à plus que le PSG n’en a payé pour le recruter.

En une saison dans la capitale, Nuno Mendes a donné raison aux dirigeants du PSG, qui étaient venus le chercher au Sporting Portugal, l’été dernier. Le club parisien avait payé 7 M€ à son homologue portugais pour se faire prêter le latéral gauche. Au terme d’une saison convaincante sur le plan personnel, le PSG n’hésite pas à débourser 38 M€ au mois de mai dernier, pour lever l’option d’achat du jeune défenseur de 20 ans, qui a signé pour 4 ans.

Nuno Mendes au PSG jusqu’en 2026

Le Portugais est un pur produit du Sporting, où il est arrivé à l’âge de 10 ans. Il devient le titulaire au poste de défenseur gauche à seulement 18 ans et réalise le triplé Championnat – Coupe – Supercoupe en 2021. Nuno Mendes est aussi passé par toutes les catégories de jeunes de la sélection portugaise, des U16 jusqu’à l’équipe première, avec qui il a disputé 15 matches. Au total, le PSG aura payé 48,8 millions d’euros pour son transfert, en comptant l’option d’achat, le prêt payant et les commissions pour les intermédiaires (3,8 M€). Ces chiffres sont en accord avec la valorisation de l’Observatoire du football pour le gaucher, située entre 40 et 50 millions d’euros. Transfermarkt se rapproche de cette tranche basse et estime le joueur à 40 millions d’euros, sur ce mercato.

Devenu titulaire indiscutable à gauche

Ce qui était le point faible du PSG est devenu l’un de ses points forts, avec l’arrivée de Nuno Mendes. Les performances insuffisantes de Kurzawa, Bakker ou Diallo et la longue blessure de Bernat, avaient poussé le club parisien à recruter un défenseur gauche fiable. La saison passée, le jeune portugais a joué 37 matches toutes compétitions confondues, sous les ordres de Pochettino. Avec désormais Christophe Galtié aux commandes, le latéral supersonique continuera de mettre à profit ses qualités de contre-attaquant, dans le couloir gauche du 3-5-2 parisien.