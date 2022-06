PSG : Combien vaut désormais Rafinha sur le mercato ?

Rafinha n’est plus vraiment désiré du côté du PSG.

Le PSG a lancé son grand ménage et veut absolument se séparer de certains indésirables. Parmi ceux-ci, il y a Rafinha. Le milieu de terrain est arrivé en provenance de Barcelone, en début octobre 2020, contre un montant de 1,5 million d’euros (hors bonus). Formé au Barça, l’international brésilien n’a jamais réussi à s’imposer à Paris. Lors du mercato hivernal dernier, il est prêté pendant 6 mois à la Real Sociedad, afin de retrouver un temps de jeu conséquent. Si cela a été le cas, sa cote marchande a tout de même continuer à chuter.

Le milieu de terrain rentre dans sa dernière année avec le PSG

Qu’il est loin le temps où Rafinha sortait d’un prêt impressionnant avec l’Inter Milan, entre janvier 2018 et juillet 2018, où ses belles performances avec les Nerazzurri permettaient à sa valorisation d’atteindre les 28 millions d’euros. Quatre ans plus tard, l’ancien catalan n’en vaut plus que le tiers (9 millions d’euros), selon Transfermarkt. Son estimation est encore plus faible du côté de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 2 et 4 millions d’euros. Il faut dire que sa situation contractuelle n’est pas optimale, puisque son bail prend fin en juin 2023.

La Real Sociedad aimerait faire revenir Rafinha en Espagne

Il existe néanmoins une porte de sortie pour le milieu formé à la Masia. Après une demi-saison de bonne facture avec la Real, le club serait intéressé à l’idée de le faire revenir, comme le rapporte Mundo Deportivo. Le PSG verrait cette information d’un bon œil, puisque le joueur de 29 ans ne fait pas partie des plans des Franciliens. Cependant, les Basques pourraient ne pas être les seuls sur le dossier. D’après le média espagnol, le Celta Vigo, chez qui il a déjà évolué sous forme de prêt, ainsi que la Fiorentina se sont positionnés pour accueillir le gaucher.