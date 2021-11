PSG : Combien vaut désormais Sergio Ramos sur le mercato ?

Il a quitté libre, le Real Madrid, après plus de quinze ans passés au service du club le plus titré de l’histoire du football, en ayant porté le brassard du capitaine. Le PSG l’a recruté et n’a rien eu à payer, en terme d’indemnité sur le transfert. Par contre, depuis que Sergio Ramos s’est engagé sur un contrat de deux ans, il a une valorisation sur le marché des transferts.

Ça n’est pas forcément évident dans le cas du défenseur central de 35 ans, car depuis le 8 juillet dernier, au jour de son arrivée en Ligue 1, il n’a pas encore disputé la moindre minute sur le rectangle vert. En dépit de sa forme du moment précaire et de l’incertitude qui entoure toujours ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs, les spécialistes de l’estimation des footballeurs sur le mercato, le donnent a minima, à la dizaine de millions d’euros.

C’est ce qu’avancent à son sujet, la plateforme Transfermarkt, ainsi que KPMG. Pour le leader mondial du conseil en marketing et gestion, l’international espagnol est, présentement, le troisième joueur le plus cher sur le marché, dans la tranche des 35 ans et plus. Cristiano Ronaldo (40,1 M€) et le gardien, Manuel Neuer, à 13 M€, le devancent. Enfin, l’estimation est un peu plus élevée du côté de l’Observatoire du football, où Sergio Ramos est valorisé de 10 à 15 millions d’euros.

Pourtant une chose est sûre, en ce mois de novembre, eu égard au contexte lié à l’arrivée du joueur au PSG, aucun club ne paierait pour le recruter. Puisse-t-il rapidement récupérer de ses blessures, pour prouver sur le terrain qu’il est le même insubmersible guerrier qu’avec le Real Madrid, car un Sergio Ramos au top de sa forme, ça n’a pas de prix.

🔥The list of most valuable players over 35 include prominent names who are still performing on the top level in spite of their age. @Cristiano tops the list by far with a market value of EUR 40.1 million. He’s been in a great form lately scoring crucial goals for @ManUtd. pic.twitter.com/cq79YuBoU4

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) November 4, 2021