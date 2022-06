PSG : Combien vaut désormais Timothée Pembélé sur le mercato ?

Les Girondins relégués, Timothée Pembélé va rentrer au Paris SG, après une saison en prêt à Bordeaux.

Il est très difficile de s’imposer dans l’effectif du PSG. Notamment pour les jeunes pousses du centre de formation. Pour eux, l’une des seules options est d’aller faire les dents en prêt. C’est le cas de l’arrière droit Timothée Pembélé. N’obtenant que très peu de temps de jeu avec l’équipe première, l’international espoir français est parti gagner en expérience au FCGB durant le mercato estival 2021. Les Girondins ont fini par être relégués, et ont décidé de ne pas lever l’option d’achat du natif de Beaumont-sur-Oise. Ce dernier revient donc à Paris, où il devra se remettre de sa rupture des ligaments croisés, contractée lors de la 31e journée de Ligue 1, face à Metz.

Le jeune défenseur fait son retour au PSG après un prêt avec au FCGB

Si Timothée Pembélé a disputé 28 matchs toutes compétitions confondus avec les Girondins de Bordeaux, cela n’a pas impacté sa valeur marchande, puisque son estimation est restée la même pour Transfermarkt : 6 millions d’euros. D’après l’Observatoire du football (CIES), le joueur de 19 ans est évalué entre 4 et 7 millions d’euros. L’arrière droit possède encore deux ans de contrat avec Paris, soit un bail s’étendant jusqu’en juin 2024.

Timothée Pembélé fait face à une forte concurrence dans le couloir droit

Cependant, il y a peu de chances pour que l’ancien numéro 22 du FCGB dispute ces deux saisons avec les champions de France 2022. En revenant au bercail, le droitier voit désormais un certain Achraf Hakimi comme concurrent principal. Recruté contre 65 millions d’euros (hors bonus), et performant au poste de latéral droit, le Marocain semble indéboulonnable. Un nouveau prêt pourrait être l’option privilégiée, à moins que la nomination d’un nouvel entraineur change la hiérarchie, et mette un accent sur le développement des jeunes pousses du PSG.