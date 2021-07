PSG : Combien vaut Donnarumma sur le mercato ?

Le PSG n’a pas payé d’indemnité sur le transfert de Donnarumma. Cela ne veut pas dire que le gardien n’est pas valorisé sur le marché.

Zéro. Comme le coût de l’indemnité payée par le Paris Saint-Germain, pour recruter le gardien international italien, Gianluigi Donnarumma. Zéro euro sur l’indemnité, cela ne veut toutefois pas dire, que l’opération a été gratuite pour le club de la capitale. Parce que d’une part, le joueur avait le choix, il a donc négocié un salaire et des conditions contractuelles élevées. Et parce que l’économie du transfert, le portier l’aura réclamé tout ou partie pour lui, en prime à la signature.

Le PSG a recruté Donnarumma sans payer d’indemnité sur le transfert

Le fait est que pour Paris, c’est une opération intéressante au strict point de vue financier. Car Gianluigi Donnarumma est jeune (22 ans) est l’un, sinon le meilleur, de sa génération à son poste. Aves les cinq saisons qu’il vient de signer, sa valorisation sur le marché est soudainement passée de rien, sur la fin de son bail milanais. A beaucoup, maintenant qu’il porte le maillot du PSG, pour plusieurs années.

Valorisé à plus ou moins 70 M€ sur le mercato

L’Observatoire du football ne formule pas (encore), d’estimation à son sujet, puisque l’opération vient tout juste de se concrétiser. Mais d’autres si, comme Transfermarkt qui le donne à 65 millions d’euros. Ainsi que le spécialiste mondial de l’audit et de l’expertise comptable, KMPG, pour qui le portier, meilleur joueur du dernier Euro de football, vaut 74 millions d’euros. Dans les deux cas d’analyse, Jan Oblak est considéré comme le gardien de but, le plus cher du moment. Son pair transalpin n’en est pas loin.

Gianluigi Donnarumma a signé cinq ans avec le Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma a paraphé un contrat sur cinq ans, jusqu’au 30 juin 2022, avec le Paris Saint-Germain pour un salaire estimé à 10 millions d’euros net l’exercice complet, moins les variables.