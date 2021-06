PSG : Combien vaut Keylor Navas sur ce mercato ?

Navas, un dernier rempart à l’avenir fragilisé par les rumeurs.

Le football a parfois ses raisons que le public ignore de comprendre. Peut-être même d’entendre. S’il est bien un poste qui donne satisfaction au Paris Saint-Germain, c’est celui de gardien de but et de l’homme qui l’occupe : Keylor Navas. Pour une fois, qu’un numéro un tient la baraque, voilà qu’il se murmure avec insistance, l’arrivée prochaine du plus jeune italien, Gianluigi Donnarumma.

Quid de la place futur de Navas au PSG ?

Sans aller jusqu’à dire que cela pousserait Navas vers la sortie, la situation provoquerait, au mieux des doutes, au pire des remous. A moins d’une saine concurrence, comme parfois, il peut en exister dans le foot. Pour lui, le PSG a investi 15 millions d’euros, en 2019. Avec son contrat qui avance, de même que l’âge (34 ans), il est aujourd’hui valorisé à moins par Transfermarkt et l’Observatoire du football ; à près d’une douzaine de millions d’euros, selon les deux plateformes spécialistes.

Un contrat long et l’un des plus gros salaires du vestiaire

C’est l’estimation compensatoire des trois saisons qu’il reste au contrat de Keylor Navas, signé jusqu’en 2024. Ça pourrait devenir long, selon s’il est en concurrence pour sa place, sachant de surcroît qu’il revendique un salaire à la hauteur de son statut, au million d’euros brut mensuels. Le portier international costaricien a disputé près de quatre-vingt rencontres avec le Paris Saint-Germain.