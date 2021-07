PSG : Combien vaut Layvin Kurzawa sur ce mercato ?

Vers un départ du PSG pour Layvin Kurzawa ?

Le PSG doit céder des joueurs, pour compenser les pertes cumulées des dernières saisons. C’est d’autant une nécessité, que sur ce marché des transferts de l’intersaison 2021-22, il n’a présentement que recruté, le milieu Danilo, définitivement après un prêt d’une saison, et Achraf Hakimi au poste de latéral. Sans oublier Wijnaldum et Ramos arrivés libres. Dans la liste des joueurs possiblement sur le départ, serait coché le nom du latéral, Layvin. Kurzawa.

Layvin Kurzawa dans le viseur du Galatasaray ?

C’est une information donnée par RMC, qui évoque l’intérêt du Galatasaray, pour l’international français. Les deux club, de Paris et d’Istanbul discuteraient, mais les joueurs serait hésitants sur le projet proposé. Cela fait six ans, que le joueur formé à l’AS Monaco, a quitté le Rocher princier, pour le Camp des Loges, du Paris Saint-Germain. A l’époque moyennant une indemnité de 25 millions d’euros. Que Layvin Kurzawa ne vaut plus aujourd’hui, d’après les estimations des spécialistes.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024

A 28 ans et malgré les saisons qu’il lui reste de son contrat prolongé en 2020, il n’est plus valorisé qu’à la moitié, par Transfermarkt (12 M€), autant que l’Observatoire du football (de 10 à 15 M€). Avec encore trois ans à rendre au Paris SG, auquel il est lié, jusqu’au 30 juin 2024. Depuis l’extension de son bail, Kurzawa approche un salaire de 450 000 euros brut mensuels, qu’il faudra peut-être élever pour le convaincre de bouger. En Turquie, la fiscalité est plus avantageuse pour les clubs sportifs, qu’en France.