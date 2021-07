PSG : Combien vaut le précoce Xavi Simons sur le mercato ?

Une premiere saison dans le monde des pros, pour Xavi Simons ?

Xavi Simons est un adulte au sens de la majorité acquise, au mois d’avril dernier. Le milieu de terrain est à l’âge d’intégrer le grand monde du professionnalisme, qui lui est promis depuis quelques paires d’années. Footballeur, milieu axial de poste au PSG, le jeune homme est surtout un phénomène, de ce que le ballon rond représente aujourd’hui : une tête d’affiche et déjà un joueur très bankable par le nombre des soutiens qu’il compte.

Un phénomène sur le digital, et sur le terrain ?

Rendez-vous compte qu’il a plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux et des contrats de sponsoring solides, comme avec Nike ou l’UNICEF. Sur le terrain, le joueur néerlandais a joué en amical contre Le Mans ou Chambly, et a trouvé le chemin des filets. Le PSG l’a recruté libre depuis le Barça, profitant de l’occasion, en 2019. Opportunité en or ? L’avenir le dira, dans l’absolu, il est loin d’être valorisé sur le mercato, à la hauteur de l’épaisseur de sa communauté digitale.

Xavi Simons est au PSG jusqu’en 2022

Il est estimé à moins du million d’euros par l’Observatoire du football et un demi-million, de la part de Transfermarkt. Avec, il est vrai, qu’une seule saison contractuelle, avant le terme de son bail, en juin 2022. Logiquement, il devrait être prolongé à moins que, comme Kays Ruiz-Atil dans un cas proche, il ne soit pas conservé (et rentre au Barça ?). Xavi Simons aurait signé avec le Paris Saint-Germain, un contrat en or de trois ans, qui lui vaudrait de gagner un peu plus du million d’euros brut la saison.