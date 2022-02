PSG : Combien vaut Nuno Mendes sur le mercato ?

Cet été, le PSG s’est fait remarquer par son recrutement XXL sur le mercato. Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi, de nombreuses stars ont débarqué dans la capitale française. Si le nom de Nuno Mendes est moins clinquant, ses performances sur le terrain n’ont rien à envier à celles des autres recrues. Arrivé en prêt à Paris le 31 août, que vaut le latéral portugais sur le marché des transferts ?

Débarqué à Paris, en provenance de son club formateur du Sporting CP, pour la saison 2021-2022, Nuno Mendes réalise une très bonne première partie de saison avec l’équipe francilienne. Il a rapidement grappillé des minutes, au point d’avoir pris part à plus d’une vingtaine de rencontres, depuis le début de la saison. L’arrière gauche est évalué à 40 millions d’euros, en ce début d’année, d’après le portail web allemand Transfermarkt. Une estimation qui est semblable à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 40 et 50 millions d’euros.

Nuno Mendes to @OnzeMondial: “Many clubs wanted me last summer, yes – but I told my agent that PSG was my priority and I am happy to have joined this club” 🔵 #PSG

…and Paris Saint-Germain are loving Nuno impact, as they’re already planning to pay €40m buy option in June 2022.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021