PSG : Combien vaut Thilo Kehrer sur le mercato ?

De plus en plus performant, Thilo Kehrer est-il enfin au niveau annoncé, quand il a été recruté par le PSG ?

Le PSG connaît une saison plus compliquée que d’habitude, que ce soit en championnat, comme en Ligue des Champions. Réputé pour écraser, avec la manière, la concurrence en Ligue 1, le club parisien version 2021-22 est inconstant. Cela donne à des joueurs moins en vue, l’opportunité de se montrer. C’est le cas d’un certain Thilo Kehrer, qui reste sur deux très bonnes performances, contre Lyon et Brest. Est-ce là, le déclic pour le joueur, arrivé sur le marché des transferts, il y a quasiment quatre ans ?

Thilo Kehrer déçoit depuis son transfert en 2018

L’international allemand n’a pas totalement donné satisfaction sportive, depuis son arrivée dans la capitale française, pour 37 millions d’euros, en provenance de Schalke 04. Ses performances décevantes l’ont empêché de s’imposer dans la défense du PSG. Sa valeur marchande en a pris un coup, puisque Transfermarkt le valorise à 25 millions d’euros, en ce début d’année. Une estimation que partage l’Observatoire du football (CIES), où il est évalué entre 20 et 30 millions d’euros.

Le joueur du PSG profite du départ temporaire d’Hakimi

A l’amortissement, il vaut sur ce mercato 11,1 millions d’euros a minima, pour le PSG, dilué sur les cinq années de son contrat. Il lui reste 18 mois d’ici au terme, pour le numéro 24, qui peut encore saisir sa chance au poste d’arrière droit, en l’absence du titulaire habituel, Achraf Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc. L’Allemand, qui émarge à 4,92 millions d’euros brut annuels dans le vestiaire du PSG, a un vrai coup à jouer, à un petit mois de la confrontation avec le Real Madrid, lors du huitième de finale de la Ligue des Champions.