PSG : Comme Milik à l’OM, Donnarumma devra renoncer à son n°99 (et son 21 aussi)

Ginaluigi Donnarumma va devoir penser à porter un nouveau numéro de maillot, autre que ceux qui l’accompagnent à Milan et avec l’Italie.

« gigiodonna99 », son blaze sur les réseaux sociaux, devra changer de numéro. Il ne pourra pas non plus espérer porter le 21, qui l’accompagne avec sa sélection nationale d’Italie. En rejoignant le PSG, Gianluigi Donnarumma devra renoncer à ses numéros, surtout le 99 qui lui est cher et qu’il a plaqué sur ses tuniques, précédemment portées, avec le Milan AC.

Le 99 de son maillot avec le Milan AC lui sera interdit au PSG

99, comme l’année de naissance du précoce et talentueux portier champion d’Europe. En Italie, il avait le droit de le revendiquer et de l’afficher sur lui. En Ligue 1, ça lui sera interdit. Comme ça l’a était avant lui, pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, lui aussi flanqué du 99, sur son maillot au Napoli.

Seulement les numéros 1, 16 et 30 pour les gardiens en Ligue 1

A Marseille, le Polonais a choisi le 19, nous évoquions alors la question du pourquoi, et la réponse est réglementaire, car la Ligue nationale de football, n’autorise les numéros, que jusqu’à 30 ; un gardien pouvant toutefois, en certaines circonstances, porter le 40. « Les numérotations fantaisistes sont interdites (exemple : 45 – 82). Les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens. En dernier ressort le numéro 40 peut-être attribué », est-il écrit à l’article 579, de son règlement général.

Dans le collectif parisien, les numéros des porters sont déjà distribués ; Keylor Navas porte le 1, Sergio Rico, le 16 et Alexandre Letellier, le 30.